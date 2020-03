Espanha toma medidas drásticas e limita circulação de pessoas O Governo espanhol aprovou hoje medidas "drásticas" para combater o novo coronavírus, que incluem a proibição a todos os cidadãos de andar na rua, a não ser que seja para irem trabalhar, comprar comida ou à farmácia. internacional Lusa internacional/espanha-toma-medidas-drasticas-e-limita_5e6d48718ca77d196797fcb5





O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, apresentou as medidas depois de uma reunião do Conselho de Ministros, no quadro do estado de alerta decretado durante quinze dias no país, o segundo mais afetado na Europa pela epidemia, com mais de 5.700 casos.

O chefe do Governo espanhol assegurou que as medidas para enfrentar o novo coronavírus "são drásticas e terão consequências", garantindo que ao executivo não irá "tremer a mão na luta contra o vírus".

