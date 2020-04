Espanha decide prorrogar estado de emergência até 26 de abril O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, decidiu propor ao parlamento a continuação do estado de emergência até 26 de abril próximo para lutar contra o novo coronavírus, segundo fontes do Governo citadas por toda a imprensa espanhola. internacional Lusa internacional/espanha-decide-prorrogar-estado-de-emergencia_5e8885ac2af29a198bba25d0





Pedro Sánchez vai anunciar esta decisão ao início da tarde, depois de uma ronda de contactos que está a fazer com todos os líderes dos principais partidos espanhóis, nomeadamente os da oposição de direita.

A proposta foi decidida depois de hoje de manhã ter participado em reuniões do Comité Científico, primeiro, e, seguida, do Comité Técnico criado para analisar a evolução do coronavírus em Espanha.

O Governo espanhol decretou o estado de emergência durante 15 dias em 14 de março último, que foi prorrogado pelo parlamento a partir de 28 do mesmo mês.

O país é um dos mais afetados pela covid-19, tendo registado nas últimas 24 horas 809 mortes, o número mais baixo desde o sábado passado, alcançando um total de 11.744 vítimas mortais, segundo a última atualização das autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, foram confirmados 7.026 novos infetados, o que confirma a desaceleração do ritmo da pandemia, sendo agora o total de contagiados de 124.736.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 34.219 pessoas que foram contagiadas tiveram alta e são consideradas como curadas (dados consolidados às 20:00 horas de Lisboa de sexta-feira).

O número de mortes anunciado hoje (809) significa o segundo dia consecutivo em que baixa o número de vítimas mortais, que foi de 864 na quarta-feira, 950 na quinta-feira e 932 na sexta-feira.

Na totalidade do país já foram ou estão internadas 57.612 pessoas, das quais 6.532 em unidades de cuidados intensivos.

A região com mais casos positivos de covid-19 é a de Madrid, com 36.249 infetados e 4.723 mortos, seguida pela da Catalunha (24.734 e 2.508), a de Castela-Mancha (9.324 e 989), a de Castela e Leão (8.332 e 786) e a do País Basco (8.187 e 477).

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, salientou na sexta-feira que a epidemia de covid-19 em Espanha passou da fase de estabilização para a fase de mitigação, concluindo que foi cumprido o objetivo que tinha estabelecido para esta "semana dura".

O responsável explicou que esta semana a taxa de crescimento diária dos novos casos do novo coronavírus situou-se abaixo dos 10%, quando no início da crise se situava nos 20%.

As autoridades já avisaram que os controlos da polícia nas autoestradas do país vão ser intensificados nos próximos dias, nas vésperas da Semana Santa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil.

O continente europeu, com mais de 603 mil infetados e cerca de 43 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 14.681 óbitos em 119.827 casos confirmados até hoje.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, enquanto os Estados Unidos, com 7.159 mortos, são o que contabiliza mais infetados (278.458).

