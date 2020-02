Epidemia pode acentuar fragilidade da economia - diretora-geral do FMI A epidemia de coronavírus surge quando a economia mundial está frágil e não está devidamente bem equipada para a enfrentar caso se prolongue no tempo e no espaço, advertiu hoje a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI). internacional Lusa internacional/epidemia-pode-acentuar-fragilidade-da_5e4d74713555ec127148117a





"A incerteza está a tornar-se o novo normal", sublinhou Kristalina Georgieva, num artigo publicado no blogue do FMI antes da reunião dos ministros das Finanças do G20 que vai decorrer a 22 e 23 de fevereiro em Riade, na Arábia Saudita.

E o coronavírus Covid-19 "representa a incerteza mais premente (...) É um aviso duro de como uma recuperação económica frágil pode ser ameaçada por eventos imprevisíveis", acrescentou.

A epidemia já fez 2.000 mortos na China e contaminou pelo menos 74 mil pessoas. Há ainda a registar cerca de 900 casos de infetados em 30 outros países e cinco mortes.

Georgieva afirmou que o FMI prevê uma forte baixa da atividade na China, seguida de uma recuperação rápida, mas advertiu que a situação pode piorar e ter consequências mais desastrosas para outros países.

Uma propagação "de longa duração e mais difícil pode levar a uma desaceleração mais acentuada e prolongada do crescimento na China", considerou.

A diretora-geral do FMI também alertou para "um recuo persistente da confiança dos investidores" se a epidemia atingir outros países.

