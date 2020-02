"É um contributo que nós demos ao mundo, chama-se Goa" -- Marcelo O Presidente da República exaltou hoje a "alma universal" de Portugal que no seu entender está refletida nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e apontou Goa como "uma das riquezas que a Índia recebeu de Portugal". internacional Lusa internacional/e-um-contributo-que-nos-demos-ao-mundo-chama-_5e4952c0f000f412c3b29902





"Goa é diferente. Eu disse isso ao Presidente e ao primeiro-ministro da Índia, e eles compreenderam que essa é uma das riquezas que a Índia recebeu de Portugal, foi a riqueza de ter no seu seio uma comunidade que faz a diferença. Enriquece a Índia porque faz a diferença. É um contributo que nós demos ao mundo, chama-se Goa", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava num hotel no sul de Pangim, a capital do estado de Goa, perante portugueses e lusodescendentes, que o aplaudiram quando considerou que esta comunidade "é diferente de todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, porque Goa é diferente".