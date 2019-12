Dois pescadores angolanos apanhados com 30 tartarugas mortas

Dois pescadores de malha foram apanhados em posse de mais de 30 tartarugas, na praia do Sarico, província angolana do Bengo, das quais apenas duas ainda se encontravam com vida, informou hoje a Polícia de Guarda Fronteira.

