Dois cosmonautas russos e um astronauta norte-americano partiram em direção à ISS O astronautas norte-americano Chris Cassidy e os cosmonautas russos Anatoli Ivanichine e Ivan Vagner descolaram hoje de manhã para a Estação Espacial Internacional (ISS). internacional Lusa internacional/dois-cosmonautas-russos-e-um-astronauta-norte_5e8ef071b0d677194caa25ad





Os três homens descolaram às 09:05 (em Lisboa) do Cosmódromo russo Baikonur, no Cazaquistão, de acordo com imagens divulgadas pelas agências espaciais americanas e russas.

Após um voo de cerca de seis horas, a tripulação deve chegar à estação orbital às 15:15 (hora de Lisboa).

O Centro de Preparação de Cosmonautas (CPC) aplicou rigorosas medidas preventivas para proteger a tripulação que viaja para a ISS a bordo do Soyuz MS-17.

Os cosmonautas russos e o astronauta americano substituirão outra equipa com regresso programado para 17 de abril composta pelo russo Oleg Skrípochka e os astronautas da agência espacial americana NASA, Andrew Morgan e Jessica Meir.

GC // SB

Lusa/Fim