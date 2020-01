Depois de "Foi Assim que Aconteceu", Jason Segel regressa com drama improvável A história de quatro desconhecidos que esbarram com um puzzle misterioso é a base da nova série "Dispatches From Elsewhere", do canal AMC, que trará Jason Segel de volta à televisão depois de "Foi Assim que Aconteceu". internacional Lusa internacional/depois-de-foi-assim-que-aconteceu-jason-segel_5e2406cfa9699e1bdffca06f





O drama estreia nos Estados Unidos a 01 de março e tem nos papéis principais, além de Jason Segel, a veterana Sally Field, que venceu dois Óscares durante a longa carreira, André Benjamin, mais conhecido pelo nome de palco André 3000 na dupla Outkast, Richard E. Grant, que recentemente foi o General Pryde em "Star Wars: A Ascensão de Skywalker" e Eve Lindley, atriz transexual que brilhou em "Mr. Robot".

"Tinha acabado de terminar uma década em 'How I Met Your Mother' [Foi Assim que Aconteceu] e de repente tinha esta tela em branco e não sabia sobre o que queria escrever", disse Jason Segel - que interpretou o papel de Marshal na comédia até 2014 -, durante um painel na 'tour' de inverno da Associação de Críticos de Televisão (TCA), em Los Angeles.

"Não sabia quem era, aos 34 anos", admitiu o ator, contando que esbarrou com uma "experiência louca" na vida real, de pessoas que se envolveram numa espécie de jogo urbano, e inspirou-se nisso para conceber a história de "Dispatches From Elsewhere".

O ator realizou o primeiro episódio da série de antologia, que terá um total de 10, e explicou no painel que cada personagem terá uma banda sonora, palete de cores e estética visual diferente: "Queria que isto parecesse feito à mão, e não por um computador".

Segel interpreta Peter, um homem que tem um trabalho monótono e nenhuma vida social que é levado numa sucessão de incidentes a um jogo por vezes assustador e ridículo.

A história parece confusa à partida e a audiência será levada a questionar se o que está a ver é um jogo, uma brincadeira, uma conspiração governamental ou uma guerra subterrânea entre o Jejune Institute e os seus inimigos mortais. Os quatro desconhecidos que se juntam nesta jornada são pessoas normais que sentem que falta algo na sua vida. "Somos muito mais parecidos que o julgamos, e igualmente confusos", disse Segel. "Muito porque entretenimento agora é sobre superheróis e aqui estamos todos nós, a viver estas vidas normais", acrescentou.

O vácuo que estas personagens sentem é aquilo que as "puxa para dentro deste jogo", disse Sally Field, que interpreta Janice, no painel em Los Angeles. "Esperamos que, na vida, estejamos a embarcar nestas viagens sem saber que o fazemos, embora de forma não tão fantasiosa quanto isto", afirmou a atriz. "Isto é uma caça ao tesouro que acaba por se tornar algo sobre as vidas deles", destacou.

Sally Field, que interpretou Norah em "Irmãos e Irmãs" de 2006 a 2011, contou que foi constantemente surpreendida pelas voltas da história e considerou que esta "não é uma obra normal" em qualquer circunstância.

Além do mistério que rodeia o enredo, "Dispatches From Elsewhere" tem uma componente contemplativa sobre o sentido da vida e a existência ou ausência de magia. "Interessei-me pelo facto de que estamos todos juntos nisto, no isolamento", explicou Segel. "Pomos fachadas confiantes, mas estamos todos muito assustados", explicou.

Eve Lindley disse no evento que foi atraída pelo papel e pela série por ser "diferente de tudo o que já se viu em televisão" e André Benjamin contou que não sabia, inicialmente, que a história era inspirada numa experiência que ocorreu na vida real.

A série de antologia tem como produtores executivos Eli Bush, Garrett Basch, Jeff Freilich, Alethea Jones e Scott Rudin, além de Jason Segel, enquanto Mark Friedman é o 'showrunner'.

A ambição da AMC para "Dispatches From Elsewhere" justifica que o canal tenha decidido transmitir o segundo episódio logo no dia seguinte à estreia, de forma a prender os espetadores à história. Está confirmada a estreia também em Portugal, mas ainda sem data final.

A 'tour' de inverno da Associação de Críticos de Televisão termina hoje em Pasadena, Los Angeles.

ARYG // JMC

Lusa/Fim