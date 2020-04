Dados da Universidade Johns Hopkins mostram que EUA registam recorde diário de mortes Os Estados Unidos registaram esta terça-feira um recorde diário de 865 mortes, de acordo com uma contagem efetuada pela Universidade Johns Hopkins. internacional Lusa internacional/dados-da-universidade-johns-hopkins-mostram_5e84072bd2b618196e73874a





Com esta forte aceleração elevou-se para 3.873 o número total de mortes desde o início da pandemia no país.

Os Estados Unidos também são, de longe, o país do mundo com o maior número de casos registados (188.172), registando nas últimas 24 horas mais 24.743 pessoas infetadas, ainda de acordo com a universidade, que atualiza continuamente os dados.

O número recorde de mortes em 24 horas foi observado a 27 de março na Itália (969 mortes).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 828 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 41 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 165 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 452 mil infetados e mais de 29.900 mortos, é aquele onde se regista atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 12.428 mortos em 105.792 mil casos confirmados.

