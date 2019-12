Conselho de Segurança da ONU aprova hoje extensão da ajuda humanitária à Síria O Conselho de Segurança da ONU vai aprovar hoje uma extensão do programa de ajuda humanitária à Síria, depois de ter conseguido um acordo com a Rússia para evitar o seu veto, anunciaram fontes diplomáticas à AFP. internacional Lusa internacional/conselho-de-seguranca-da-onu-aprova-hoje_5dfc81cc281dcd797dbfb43c





Segundo as mesmas fontes, os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas aceitaram a proposta russa que prevê uma renovação da resolução que autoriza a ajuda transfronteiriça por "seis meses + seis meses", com uma cláusula de revisão no verão.

A votação estava originalmente marcada para quinta-feira, mas "foi adiada", referiram os diplomatas à agência francesa de notícias AFP.

A autorização da ONU para ajuda transfronteiriça na Síria expira em 10 de janeiro.

O acordo conseguido mantém a ideia de ter três pontos de passagem para entregar ajuda à Síria, dois na fronteira com a Turquia e um na fronteira com o Iraque.

Nos últimos dias, a Rússia tinha ameaçado vetar o projeto elaborado pela Alemanha, Bélgica e Kuwait se o prazo de autorização não fosse apenas de seis meses (renovável), mas de um ano, como esses países queriam.

Moscovo também queria fechar dois dos atuais quatro pontos de passagem de ajuda (na fronteira com a Jordânia e na fronteira com o Iraque), deixando apenas os que existem na fronteira entre a Turquia e a Síria.

A aproximação entre as partes começou na quarta-feira, com a Alemanha, a Bélgica e o Kuwait a concordarem reduzir o número de pontos de passagem de ajuda de quatro para três.

O apelo feito pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, à diplomacia russa terá ajudado a Rússia a reconsiderar a posição, garantiu fonte diplomática.

Principal apoiante do regime sírio, a Rússia considera que o regime sírio recuperou, há um ano, controlo suficiente do país para que a intervenção da ONU seja drasticamente reduzida.

A ajuda humanitária transfronteiriça (comida, assistência médica, entre outros apoios) beneficia cerca de quatro milhões de sírios.

PMC // PJA

Lusa/Fim