Congresso da oposição cabo-verdiana com 364 delegados e quatro partidos convidados O PAICV, maior partido da oposição cabo-verdiana, vai realizar a partir de sexta-feira o seu XVI Congresso, que contará com 364 delegados e convidados de Angola, São Tomé e Príncipe e Portugal, anunciou hoje o partido.





O anúncio foi feito na cidade da Praia, por Manuel Inocêncio Sousa, presidente da comissão organizadora do XVI Congresso ordinário do PAICV (Partido Africano da Independência de Cabo Verde), que vai decorrer sob o lema "Cabo Verde: A Nossa Escolha" e vai servir para eleger os novos órgãos do partido.

O também membro da comissão política nacional e da comissão permanente do PAICV informou que o evento, que decorrerá durante três dias, vai contar com 364 delegados, do país e da diáspora cabo-verdiana.