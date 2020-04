Confirmado oitavo caso em Cabo Verde As autoridades de saúde cabo-verdianas confirmaram hoje o oitavo caso positivo de covid-19 no arquipélago, sendo o terceiro na mesma família, que reside na cidade da Praia. internacional Lusa internacional/confirmado-oitavo-caso-em-cabo-verde_5e91b561167deb31ca0e8f6a





Em comunicado, o Governo refere que este novo caso foi conhecido depois de um dos filhos do casal de cabo-verdianos internado com covid-19 no hospital da Praia ter agora testado positivo para a doença, provocada pelo novo coronavírus.

"Temos quatro casos importados e quatro diretamente ligados aos importados", explicou à Lusa o Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde, Artur Correia.

