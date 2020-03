Confirmada primeira morte em Espanha As autoridades da Comunidade Valenciana confirmaram hoje a morte, em 13 de fevereiro, de um homem contagiado pelo novo coronavírus, a primeira vítima mortal por Covid-19 em Espanha, um caso só conhecido agora após uma investigação retrospetiva. internacional Lusa internacional/confirmada-primeira-morte-em-espanha_5e5eb8a91a16c91991af2756





A informação foi confirmada em conferência de imprensa pela conselheira de Saúde (secretária regional) valenciana, Ana Barceló, adiantando que a causa da morte foi uma pneumonia de origem desconhecida ligada ao novo coronavirus.

Esta é a primeira morte relacionada com o novo coronavírus em Espanha, que regista 150 casos da doença, de acordo com o último balanço de hoje do Ministério da Saúde.

A região com mais casos, 49, é a de Madrid, 15 estão localizados na Catalunha e outros 15 em Valência, 13 no País Basco e também 13 na Andaluzia, 10 na Cantábria, oito em Castela e Leão, sete em Castela-Mancha e mais sete nas Canárias, seis na Extremadura, três em A Rioja, dois nas ilhas Baleares, um nas Astúrias e também um em Navarra.

Há ainda 211 pessoas em isolamento doméstico no País Basco por terem tido contacto com pessoas infetadas, das quais 100 são profissionais de saúde.

A epidemia de Covid-19 provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções graves respiratórias como pneumonia, causou até à data mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo quatro em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo autoridades de saúde de vários países.

Além de 2.943 mortos na China, onde o surto foi detetado em dezembro, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, San Marino e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional de risco "muito elevado".

ANP // SR

Lusa/Fim