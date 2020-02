Começa a contagem dos votos em eleição muito renhida As autoridades irlandesas começaram hoje a contagem de votos das eleições legislativas de sábado, após uma sondagem à boca das urnas antecipar um empate técnico entre os três maiores partidos. internacional Lusa internacional/comeca-a-contagem-dos-votos-em-eleicao-muito-_5e3fe77bb34dee12adb679f5





No principal centro de contagem em Dublin, instalado num parque de exposições, foram colocadas longas mesas, cercadas por barreiras, em torno das quais se aglomeravam observadores partidários e membros do público.

A contagem começou às 09:00 (mesma hora em Lisboa), mas, devido à complexidade do sistema eleitoral irlandês, os resultados podem só ser conhecidos dentro de vários dias.

Segundo a sondagem à boca das urnas, da televisão pública RTE, o Fine Gael, do primeiro-ministro Leo Varadkar, recebeu 22,4% dos votos, o partido republicano do Sinn Féin (antigo braço político do já inativo IRA) obteve 22,3%, e o centrista Fianna Fail, principal força de oposição na passada legislatura, 22,2%.

No entanto, o estudo, realizado junto de uma amostra de 5.000 eleitores, tem uma margem de erro de 1,3%, pelo que está tudo em aberto.

Resta ainda saber como as percentagens se traduzirão em termos de representação nos 160 assentos do Dail, a câmara baixa do Parlamento irlandês.

Pat Leahy, chefe do departamento político do "Irish Times", citado pela agência de notícias France-Presse, disse no sábado à noite que um empate entre três grandes partidos é inédito na Irlanda, um país onde a política é tradicionalmente liderada pelos dois grandes partidos do centro-direita.

"Formar um governo será um exercício muito difícil se os partidos mantiverem as suas posições de antes das eleições", disse.

Nenhum dos grandes partidos admitiu uma coligação com o Sinn Fein, devido ao seu passado de ligação ao IRA, o designado Exército Republicano Irlandês, uma organização paramilitar que se opunha à presença britânica na Irlanda do Norte e realizou ataques terroristas sangrentos entre os anos 60 e 90.

