Colisão de dois autocarros no Gana faz 34 mortos Uma colisão entre dois autocarros numa localidade em Dompoase, uma cidade no centro do Gana, fez 34 mortos, anunciaram hoje as autoridades, precisando que 29 pessoas morreram no local e outras cinco faleceram já no hospital. internacional Lusa internacional/colisao-de-dois-autocarros-no-gana-faz-34_5e1de1be9419111c2a72f20f





O porta-voz dos bombeiros de Dompoase, Abdul Hudu Wasiu, disse à agência de notícias francesa AFP que as vítimas são 20 homens, 11 mulheres e três crianças, uma das quais com apenas um ano de idade, acrescentando que 40 sobreviventes estão ainda a ser tratados no hospital local.

No ano passado, houve quase 14.000 acidentes rodoviários no Gana, resultando em 2.284 mortos e 14.397 feridos, de acordo com estatísticas oficiais citadas pela AFP, que aponta como causas as más condições das estradas, muitas vezes sem iluminação e com semáforos defeituosos.

