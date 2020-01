Cofre de Previdência da polícia angolana "sem fundos" e com património "hipotecado por dívidas" -- direção O Cofre de Previdência do Pessoal da Polícia Nacional (CPPPN) angolano está numa situação "dramática e catastrófica", nomeadamente sem fundos de subsistência, "com os cofres vazios" e património "hipotecado por inúmeras dívidas", disse hoje o presidente. internacional Lusa internacional/cofre-de-previdencia-da-policia-angolana-sem-_5e319fffec64cc12b384e0fc





"Encontrámos os cofres do Cofre completamente vazios, sem nenhum kwanza, temos agora alguma poupança, muito pouca, nada de relevo, mas que a seu tempo vai aumentando", afirmou hoje o novo presidente de direção do CPPPN, Domingos Jerónimo.

Segundo o responsável, o "quadro negro" da instituição deve-se a passivos deixados pela gestão cessante, que colocou o Cofre em "total descrédito" diante dos associados.

A nova direção do Cofre de Providência do Pessoal da Polícia Nacional angolana, criado na época colonial, tomou posse em 25 de Setembro de 2019.

Falando em conferência de imprensa sobre o balanço das atividades desenvolvidas durante os primeiros 100 dias de trabalho da nova gestão, Domingos Jerónimo disse que os mais de 120.000 associados divorciaram-se da anterior direção por esta "deixar de prestar qualquer apoio social" aos mesmos.

"Desde 2014 o Cofre deixou de dar apoios aos associados sem razões que justificassem tal medida. A direção cessante deixou de honrar os seus compromissos fundamentais consagrados nos estatutos do Cofre", notou.

Entre os "incumprimentos" da anterior gestão do CPPPN, adiantou, estão a "não atribuição", desde 2015, de subsídios por morte e pensões de reforma aos associados.

"Um trabalho árduo e prioritário da atual direção permitiu constatar que os processos que deram entrada desde 2015 a 2019 não tinham sido atendidos", assinalou.

No domínio da gestão e administração dos fundos, Domingos Jerónimo referiu que os seus antecessores "não utilizavam as ferramentas básicas de gestão", como o orçamento, situação que levou os mesmos a "navegar ao sabor do vento".

Pois, frisou, não tinha (a gestão cessante) um "documento que provisionasse as receitas que cabimentassem as despesas".

Além disso, referiu, "desde 2014, a direção cessante deixou de valorizar o conselho de direção, o que pressupõe que as decisões eram tomadas de forma unilateral".

O também superintendente-chefe da polícia angolana adiantou que, em relação à questão económico-financeira, a direção cessante mergulhou o Cofre numa "situação catastrófica".

Em consequência dos empréstimos contraídos pela anterior direção do CPPPN, explicou o responsável, uma semana depois de a nova gestão tomar posse, o banco BIC, "sem qualquer notificação", mobilizou "coercivamente" os depósitos a prazo aí domiciliados.

"São cerca de 1 milhão de euros e 5 milhões de dólares americanos mobilizados por este banco", realçou.

E deste modo, acrescentou: "Encontrámos o Cofre totalmente endividado, quer com a banca quer com outros credores. Todo o património do Cofre, inclusive o edifício onde se situa a sede da instituição está hipotecado à banca".

O presidente do CPPPN angolano acusou igualmente a direção anterior de ter assumido compromissos com sócios para atribuição de residências, mas estes não receberam as moradias mesmo após pagamentos efetuados.

"Mas não receberam, até a data, as respetivas residências. Depósitos que não foram efetuados nas contas do Cofre, mas sim em contas estranhas à instituição", indicou.

Esta situação, sustentou, "tem obrigado a atual direção a renegociar com os sócios lesados, em alguns casos têm sido feitos reembolsos".

O CPPPN é uma das maiores associações mutualistas de Angola e tem por finalidade geral a expressão organizada da "solidariedade e justiça" entre os seus membros, assegurando a proteção social especial e complementar dos mesmos e suas famílias.https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=14761

DYAS // JH

Lusa/Fim