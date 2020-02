Cimeira UE-UA marcada para outubro em Bruxelas A cimeira entre a União Europeia e União Africana vai decorrer em outubro, em Bruxelas, informaram hoje fontes europeias, nas vésperas da chegada do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a Adis Abeba, sede da organização africana. internacional Lusa internacional/cimeira-ue-ua-marcada-para-outubro-em_5e3e7ea1ab112512a5ae3a23





De acordo com a representação da União Europeia junto da União Africana, Charles Michel estará em Adis Abeba para encontros com os chefes de Estado e de Governo africanos, que entre domingo e segunda-feira estarão reunidos na cimeira anual da organização.

"A visita acontece no início do mandato do presidente Michel e num ano crucial para a parceria UE-AU, que culminará com uma cimeira conjunta em Bruxelas em outubro", adiantou, em nota, a delegação da União Europeia junto da União Africana.