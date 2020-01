China regista 77 novos casos de pneumonia e eleva número de pacientes para 291

A China registou hoje 77 novos casos da misteriosa pneumonia com origem no centro do país, elevando para 291 o número total de pacientes, numa altura em que países próximos estão a elevar o nível de alerta.

