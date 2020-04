China encerra um dos hospitais construídos em tempo recorde em Wuhan O hospital de Leishenshan, a segunda unidade hospitalar construída em tempo recorde em Wuhan por causa da pandemia da covid-19, foi hoje encerrado, em mais um sinal de aparente vitória daquela cidade chinesa contra o novo coronavírus. internacional Lusa internacional/china-encerra-um-dos-hospitais-construidos-em_5e9716cfd247e76cb284af68





A cidade de Wuhan, o epicentro do surto do novo coronavírus na China e onde foram diagnosticados os primeiros casos de covid-19 em dezembro último, testemunhou entre janeiro e fevereiro a construção de dois hospitais em tempo recorde, em cerca de 10 dias cada.

As unidades foram então montadas para reforçar os serviços médicos locais que estavam sobrecarregados com a crise do novo coronavírus.

Apesar do encerramento, Jiao Yahui, elemento da Comissão Nacional de Saúde, indicou hoje, em declarações citadas pela agência oficial Xinhua, que não está previsto neste momento o desmantelamento total do hospital, uma vez que poderá existir a necessidade de "ser reativado a qualquer momento".

Segundo as agências internacionais, após a cerimónia de encerramento, várias equipas de desinfeção entraram na unidade hospitalar.

Com 1.600 camas, este hospital começou a receber doentes em 08 de fevereiro.

Desde essa altura, 2.011 pessoas infetadas com o novo coronavírus, das quais 45% em estado grave ou crítico, passaram por esta unidade hospitalar.

Os últimos doentes que ainda permaneciam no hospital de Leishenshan foram transferidos na terça-feira para outras unidades da cidade de Wuhan.

Jiao Yahui disse ainda que a interrupção dos serviços deste hospital significa que a capacidade das unidades médicas de Wuhan para lutar contra a covid-19 está "a voltar ao normal", lembrando, no entanto, que é sempre difícil e que continua a ser difícil tratar doentes em estado grave.

O outro hospital construído em Wuhan em tempo recorde foi o hospital de Huoshenshan, cujas obras arrancaram em 23 de janeiro e foram transmitidas em direto pela imprensa oficial chinesa.

A construção destas unidades foi encarada como um grande sucesso da propaganda conduzida pelas autoridades chinesas, que, perante o aparente controlo do vírus naquele país, têm vindo a promover os seus métodos na luta contra a covid-19.

Ainda em relação a estes hospitais erguidos em poucos dias, foram avançadas informações de que os operários envolvidos na construção não tinham recebido os salários prometidos, informações que foram classificados como "rumores" pelas autoridades chinesas.

Segundo o último boletim oficial da Comissão Nacional de Saúde, o número de casos "ativos" de covid-19 na China é atualmente de 1.137, existindo mais de 1.000 assintomáticos (pacientes embora infetados pelo novo coronavírus, não apresentam quaisquer sintomas) em observação.

A maioria dos casos de infeção detetados atualmente na China são importados, o que levou Pequim a optar por medidas muitas restritivas no acesso ao país. No caso dos cidadãos estrangeiros, a entrada é proibida.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de 2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os Estados Unidos são o país que regista atualmente o maior número de mortes, 25.757, e de casos de infeção, mais de 600 mil.

