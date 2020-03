Cheias em Díli provocaram pelo menos dois mortos e três feridos -- PM

As cheias que na sexta-feira assolaram a capital timorense, especialmente no centro e leste da cidade, causaram pelo menos dois mortos e três feridos, informou hoje o gabinete do primeiro-ministro, Taur Matan Ruak.

Lusa

