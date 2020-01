Cerca de 3.300 bebés nascem hoje em Moçambique

Cerca de 3.300 bebés vão nascer no primeiro dia do ano em Moçambique, o que representa 1% do número de crianças que nascem hoje em todo o mundo, indica o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

internacional

Lusa

internacional/cerca-de-3-300-bebes-nascem-hoje-em_5e0c658ab846211c1589629a