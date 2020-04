Cabo Verde soma sétimo caso da doença na Boa Vista e 11 no país As autoridades de saúde cabo-verdianas confirmaram hoje um novo caso de covid-19 na Boa Vista, o sétimo naquela ilha, elevando para 11 o total de casos positivos em Cabo Verde. internacional Lusa internacional/cabo-verde-soma-setimo-caso-da-doenca-na-boa-_5e95b0e5216cee31ada02a99





Em comunicado, o Ministério da Saúde refere tratar-se de um homem, de 24 anos, funcionário do hotel Riu Karamboa, na ilha da Boa Vista, que se "encontrava em isolamento desde sexta-feira", acrescentando que apresenta um estado de saúde "estável".

O mesmo comunicado, assinado pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, acrescenta que estão neste momento "em processamento" no Laboratório de Virologia, do Instituto Nacional de Saúde Pública, na cidade da Praia, um total de 181 amostras de funcionários daquele hotel.

Desde 19 de março Cabo Verde regista 11 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas das Boa Vista (7), Santiago (3) e São Vicente (1). Um desses casos, na Boa Vista, um turista inglês de 62 anos, acabou por morrer.

PVJ // JH

Lusa/Fim