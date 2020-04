Cabo Verde reforça abastecimento de água com chafarizes amovíveis Cabo Verde vai investir 400 mil euros no reforço do abastecimento de água na ilha de Santiago face à seca prolongada, recorrendo a chafarizes amovíveis e autotanques, no âmbito das medidas contra a pandemia da covid-19. internacional Lusa internacional/cabo-verde-reforca-abastecimento-de-agua-com-_5e983510d0a1400a02e09f39





O investimento, aprovado em resolução de Conselho de Ministros publicada na quarta-feira, à qual a Lusa teve hoje acesso, é justificado pela necessidade de "medidas extraordinários e urgentes de reforço da distribuição de água fora da rede nas zonas rurais da ilha de Santiago", que concentra mais de metade (56%) da população do país.

"De forma a colmatar a penúria de água potável por que passa a população na decorrência da seca prolongada e satisfazer as exigências acrescidas de higiene individual e coletiva, no quadro da luta contra a pandemia do novo coronavírus -- a covid-19", lê-se na resolução.

Entre as intervenções, que vão servir mais de 20 mil habitantes de oito municípios, contam-se a construção e instalação de 18 chafarizes amovíveis (totalizando 32), a reabilitação de equipamentos e infraestruturas existentes de apoio à distribuição de água e o reforço da frota de camiões autotanques, com 13 viaturas, mobilizando para o efeito operadores privados.

Todas as intervenções ficam a cargo da empresa pública Águas de Santiago, que terá ainda de mobilizar água potável adicional através do reforço da dessalinização e "negociação com empresas privadas".

O investimento de 45 milhões de escudos (406 mil euros) destina-se a "complementar os esforços de investimento" da empresa Águas de Santiago e será mobilizado com recurso a crédito bancário e "cuja amortização tem suporte do Estado, através do Fundo do Ambiente".

Além disso, estabelece a mesma resolução, é autorizado o adiantamento da verba necessária a partir do Fundo Nacional de Emergência e criada uma Equipa Técnica de Pilotagem para implementar as intervenções urgentes.

Cabo Verde vive uma "seca severa" desde 2017, com "redução drástica da disponibilidade de água" nas reservas subterrâneas da ilha de Santiago, que caiu para 49 litros de água diários por pessoa, "manifestando-se através da diminuição dos caudais ou mesmo falência de muitos furos e nascentes", condicionando o abastecimento às populações.

O país regista atualmente 55 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (51), Santiago (3) e São Vicente (1). Um dos casos da Praia (Santiago) já foi considerado como recuperado da doença e o primeiro caso do país, registado em 19 de março na ilha da Boa Vista, terminou na morte do turista inglês, de 62 anos.

"Um conjunto de investimentos foram previstos neste sentido e o processo de sua implementação está em curso. Entretanto, o surgimento da pandemia do novo coronavírus, a covid-19, veio agravar ainda mais a situação, impondo novas exigências e maior urgência na realização destes investimentos", justifica a resolução do Conselho de Ministros.

Cabo Verde cumpre hoje 19 dias, de 20 previstos, de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas e para o exterior suspensas.

O atual período termina ao final do dia de sexta-feira, mas o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, -- que declara o estado de emergência após autorização do parlamento -- anunciou que vai comunicar ao país a sua decisão sobre a eventual prorrogação às 13:00 locais (15:00 em Lisboa) de hoje.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 133 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 436 mil doentes foram considerados curados.

