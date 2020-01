Cabo Verde com inflação de 1,9% em 2019 - INE Os preços em Cabo Verde aumentaram 1,9% em 2019, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano, dentro do intervalo definido pelo Governo no Orçamento do Estado para o ano passado. internacional Lusa internacional/cabo-verde-com-inflacao-de-1-9-em-2019-ine_5e203d3419454c1c0d33a713





De acordo com o relatório Índice de Preços no Consumidor (IPC) do INE, a taxa de inflação cabo-verdiana no mês de dezembro foi de 0,9%, superior em 0,9 pontos percentuais face a novembro.

Globalmente, a variação acumulada do IPC foi de 1,9% de janeiro até dezembro, superior em 0,9 pontos percentuais face ao mesmo período de 2018.

No Orçamento do Estado de 2019, o Governo inscreveu uma previsão de inflação de janeiro a dezembro de 1,5 a 2,0%.

Para este ano, a previsão inscrita no Orçamento do Estado aponta para uma inflação acumulada de 1,3%, até dezembro.

PVJ // VM

Lusa/Fim