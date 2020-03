Cabo Verde anuncia primeira morte Um turista inglês de 62 anos é a primeira vítima mortal da covid-19 em Cabo Verde, anunciou hoje o ministro da Saúde cabo-verdiano, Arlindo do Rosário, tratando-se daquele que foi o primeiro caso da doença detetado no arquipélago. internacional Lusa internacional/cabo-verde-anuncia-primeira-morte_5e79ef899d64b9194ad70a7a





"O quadro clínico do paciente tinha vindo a agravar-se e teve o desfecho, infelizmente, ontem [segunda-feira], às 23:00", anunciou o governante, recordando que aquele turista, de nacionalidade inglesa, estava internado desde o dia 19 de março.

Em conferência de imprensa realizada hoje na Praia, Arlindo do Rosário explicou ainda que o acompanhante do turista inglês é outro dos casos confirmados da covid-19 em Cabo Verde, que permanece "assintomático", juntamente com uma turista dos Países Baixos, que apresenta "um prognóstico reservado".

O governante reafirmou que estão assim confirmados dois casos da doença em Cabo Verde, ambos detetados em diferentes hotéis da ilha da Boa Vista, que se encontra em quarentena, para conter a pandemia.

