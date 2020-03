Cabo Verde Airlines suspende voos para Lagos e já cancelou sete rotas num mês A Cabo Verde Airlines vai suspender a partir de segunda-feira os voos para Lagos, na Nigéria, que tinha inaugurado em dezembro, face à evolução da pandemia de Covid-19, a sétima rota cancelada num mês. internacional Lusa internacional/cabo-verde-airlines-suspende-voos-para-lagos-_5e6bd91e99a1bc1980034e39





"Tendo em conta o contexto pandémico de Covid-19, vários países estão a impor proibições temporárias a viagens de entradas e saídas a países com grande número de infeções. Esta situação teve um profundo efeito negativo na procura de voos por parte de passageiros por todo o mundo", explica a companhia, em comunicado divulgado hoje.

Liderada há um ano pelo grupo Icelandair, após a privatização da TACV, a Cabo Verde Airlines acrescenta que "considerando as consequências económicas e ambientais, tornou-se necessário às companhias aéreas dar resposta à baixa procura, reduzindo horários de voos".

Por esse motivo, a companhia anuncia que vai suspender a rota entre o 'hub' na ilha do Sal e Lagos, na Nigéria, de 16 de março a 31 de maio de 2020, garantindo o "reembolso total aos clientes que compraram bilhetes para os voos cancelados".

A companhia anunciou no início desta semana que, também a partir de segunda-feira, mas neste caso por tempo indeterminado, vai suspender a ligação entre a ilha do Sal e Porto Alegre, no Brasil, que tinha inaugurado em dezembro, justificando a decisão com a evolução da pandemia de Covid-19.

Além disso, a transportadora aérea cabo-verdiana já tinha anunciado em 07 de março a suspensão dos voos para Washington - também iniciados em dezembro - até 31 de maio, alegando a "procura de clientes significativamente reduzida", motivada por "preocupações globais de saúde relacionadas ao Covid-19".

Entretanto, a companhia foi afetada pela decisão do Governo cabo-verdiano de suspender, inicialmente por três semanas, até 20 de março, e prorrogada esta semana até 30 de abril, os voos de Itália, devido ao alastrar da pandemia, deixando por isso de voar para Milão e Roma.

A Cabo Verde Airlines também suspendeu, por tempo indefinido, desde 01 de março, os voos da rota entre a ilha do Sal e Salvador da Bahia, no Brasil, decisão neste caso justificada com uma reestruturação em função dos novos destinos da companhia.

Além disso, a Lusa noticiou anteriormente que a companhia terminou em 04 de fevereiro com o voo direto entre Praia e Lisboa, cinco meses depois do lançamento, decisão que justificou com o objetivo de dinamizar o 'hub' na ilha do Sal.

A companhia anunciou em 2019 o reforço das ligações a Lisboa, a partir da Praia, com início em 30 de agosto, data da entrada ao serviço de um Boeing 737-300, além dos voos regulares que já garantia para a capital portuguesa a partir da ilha do Sal, que se mantêm.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.000 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 134 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.

