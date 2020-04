Brasil tem mais de 300 mil infetados pelo novo coronavírus - projeção São Paulo, 14 abr 2020 (Lusa)- O número de casos do novo coronavírus no Brasil pode ter superado as 313 mil pessoas, segundo uma análise de modelagem numérica apresentada por investigadores da Universidade de São Paulo (USP) e de outros centros de pesquisa do país. internacional Lusa internacional/brasil-tem-mais-de-300-mil-infetados-pelo_5e95df4e167deb31ca10288d





A modelagem, divulgada esta segunda-feira, estimou que até 11 de abril haveria 313.288 infetados pela covid-19 no país, um número 15 vezes superior ao oficial naquela data, de 20.727 casos confirmados pelo Ministério da Saúde.

O Brasil é um dos países que menos testam no mundo, embora seja o 14.° mais afetado pela pandemia.

O Ministério da Saúde brasileiro e as autoridades locais reconhecem que o número de infetados e até mesmo dos mortos podem ser maiores do que os dados oficiais até ao momento, porque têm-se registado demoras nos resultados. Além disso, os testes são feitos, principalmente, a pacientes com sintomas que procuraram unidades de saúde e, portanto, pessoas assintomáticas ou com manifestações leves da doença não foram diagnosticadas.

O Brasil contabilizou, até segunda-feira, 105 mortes e 1.261 novos casos de infeção pela covid-19, totalizando oficialmente 1.328 óbitos e 23.430 infetados desde o início da pandemia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 402 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

