Boris Johnson hospitalizado continua "ao comando" do executivo O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, infetado com o novo coronavírus (covid-19), continua "aos comandos" do governo apesar de ter sido hospitalizado, disse hoje o ministro da Habitação. internacional Lusa internacional/boris-johnson-hospitalizado-continua-ao_5e8ae66a8ca77d1967a33c54





"Hoje, ele [Boris Johmson] está no hospital para realizar testes mas vai continuar a ser informado sobre o que se passa e continua aos 'comandos do governo", disse hoje à BBC Robert Jenrick ministro da Habitação do governo de Londres.

O primeiro-ministro britânico foi hospitalizado no domingo à noite, na capital britânica.

De acordo com o gabinete de Boris Johnson, o primeiro-ministro vai ser submetido a testes porque mantém os sintomas 10 dias depois de lhe ter sido diagnosticada a doença.

O governo de Londres já tinha comunicado no domingo à noite que o primeiro-ministro se mantinha à frente do Executivo apesar de ter sido hospitalizado.

Boris Johnson, 55 anos, cumpria uma quarentena no n.º10 de Downing Street, a residência oficial do chefe do governo britânico, desde o passado dia 26 de março.

De acordo com o balanço feito no domingo, já morreram no Reino Unido 4.934 pessoas infetadas com a covid-19.

PSP // SB

Lusa/fim