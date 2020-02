BAD e Aeroportos de Paris financiam novo terminal no aeroporto da Guiné-Conacri Um fundo de investimento do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e os Aeroportos de Paris assinaram um acordo com a Guiné-Conacri para construção e gestão de um novo terminal no aeroporto deste país africano. internacional Lusa internacional/bad-e-aeroportos-de-paris-financiam-novo_5e4e75dcb34dee12adbbb67b





De acordo com um comunicado do BAD, o acordo terá a duração de 25 anos e implicará um investimento de 120 milhões de euros para a construção de um novo terminal com a capacidade de um milhão de passageiros por ano no aeroporto internacional Gbessia Conakry.

O fundo, conhecido como Africa50, será detentor de 33% da participação neste empreendimento, que junta também o próprio governo local e os Aeroportos de Paris, ambos também com 33% do capital.