Autoridades preveem inundações em zonas atingidas há um ano pelo ciclone Idai

As autoridades moçambicanas preveem inundações nos próximos três dias em várias povoações do centro do país atingidas há um ano pelo ciclone Idai, lê-se no boletim hidrológico nacional de hoje.

Lusa

