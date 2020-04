Autoridades moçambicanas fecharam 1.250 bares e barracas de venda de álcool

As autoridades moçambicanas encerraram 1.250 bares e barracas (espaços de venda de álcool) em todo o país, no sábado, por violação do estado de emergência face à covid-19, disse hoje a Inspeção Geral das Atividades Económicas (INAE).

