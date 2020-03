Autoridades guineenses suspendem funcionamento de bares e discotecas As autoridades da Guiné-Bissau suspenderam o funcionamento de bares e discotecas no país por causa do novo coronavírus, foi anunciado. internacional Lusa internacional/autoridades-guineenses-suspendem_5e6f6b6ab06c74195b1fe32a





A medida foi anunciada no domingo ao final do dia pela secretaria de Estado do Turismo e Artesanato, que hoje vai realizar visitas técnicas a restaurantes, cafés e quiosques para "constatar as suas condições de funcionamento com vista a tomar futuras decisões de precaução".

As autoridades vão também analisar a continuidade do funcionamento das barracas de ruas, pequenos locais onde se pode comer, em Bissau.