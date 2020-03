Ataques provocam um morto e um ferido no centro de Moçambique Ataques armados no centro de Moçambique fizeram hoje um morto e um ferido no distrito de Nhamatanda, província de Sofala, disseram à Lusa fontes locais. internacional Lusa internacional/ataques-provocam-um-morto-e-um-ferido-no_5e70d12a9d64b9194ad388c1





As vítimas circulavam em viaturas junto à localidade de Nharichonga quando foram alvejadas.

Na segunda-feira, um outro ataque armado contra um camião de carga feriu com gravidade uma adolescente na mesma zona, no limite entre os distritos de Nhamatanda e Gorongosa, junto à principal via rodoviária do país, a estrada nacional 1 (N1).

Desde quinta-feira já se registaram quatro ataques armados, provocando um total de nove feridos e um morto.

A zona tem sido palco de incursões atribuídas pelas autoridades a guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

Desde agosto, os ataques já fizeram 21 mortos.

Na zona continuam entrincheirados guerrilheiros dissidentes da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, liderados por Mariano Nhongo, que se rebelou contra o próprio partido alegando discordar das negociações de desarmamento dos guerrilheiros.

A Renamo tem reafirmado o seu compromisso com a paz, classificando Nhongo como um desertor.

