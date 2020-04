Angola suspende ações de desminagem até regresso à normalidade As ações de desminagem em curso em Angola ficam suspensas em todo o país, exceto os casos de emergência e justificáveis, no âmbito das medidas de prevenção da covid-19, segundo uma nota a que a Lusa teve hoje acesso. internacional Lusa internacional/angola-suspende-acoes-de-desminagem-ate_5e8784aab06c74195b292836





Uma nota de imprensa refere que a medida foi tomada tendo em conta que, na atividade de desminagem, os trabalhos são realizados por equipas mais ou menos numerosas no campo, com risco considerável de contágio do vírus entre o pessoal, "na eventualidade de haver um infetado no seu seio".

Aos operadores foi recomendada a estrita observância das orientações das autoridades sanitárias, até que a situação volte à normalidade.

Os acidentes com minas em Angola ainda são recorrentes, fruto de mais de três décadas de guerra, com vários intervenientes, sendo vários os operadores de organizações não-governamentais e do Estado angolano, que, no terreno, desenvolvem as ações de desminagem.

Angola regista oito casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, entre os quais dois óbitos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 55 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 200 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

