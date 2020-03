Angola obrigada a mais ajuda ou venda de ativos para subir receitas - Consultora A consultora EXX Africa considerou hoje que Angola só vai conseguir aumentar as receitas através de ajuda financeira multilateral ou venda de ativos petrolíferos, depois da recusa dos EUA em aumentar o envolvimento financeiro. internacional Lusa internacional/angola-obrigada-a-mais-ajuda-ou-venda-de_5e5bc9b503b6eb12a1f53c31





"Os Estados Unidos tornaram-se relutantes em envolver-se mais em Angola e os seus investidores têm preferido manter-se longe do setor bancário e das privatizações", lê-se na nota de análise à visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo a Luanda.

No documento, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, o analista Robert Besseling escreve que "só parece haver duas maneiras possíveis para Angola aumentar as suas receitas, que são a assistência multilateral e a venda de ativos petrolíferos", já que "Angola esperava mais investimento norte-americano nos setores do gás e petróleo como alternativa aos empréstimos chineses".

A análise da consultora surge poucos dias depois da visita do governante norte-americano a Luanda, na qual elogiou o esforço reformista do Governo e a campanha contra a corrupção.

Para a EXX Africa, estas soluções, no entanto, trazem o perigo de um aumento da austeridade defendida pelo FMI, por um lado, e pela possibilidade de elementos da elite política angolana serem beneficiados nas privatizações, afastando os investidores internacionais.

"O FMI está a defender mais cortes na despesa e reformas económicas mais substanciais", lê-se no comentário, que aponta que "o Governo está a tentar atrasar as reformas dolorosas do FMI, apesar de as perspetivas de um acordo com a família do antigo Presidente parecer improvável".

Por outro lado, acrescentam os analistas, "apesar de a campanha anticorrupção ser altamente popular no país, à medida que as condições de vida se degradam, a inflação sobe e os orçamentos são cortados, a confiança no Governo de João Lourenço deve, provavelmente, enfraquecer-se".

Isto vai aumentar a pressão "para adicionar novos alvos à campanha anticorrupção, incluindo dirigentes do MPLA, 'generais empresários' influentes e o todo-poderoso triunvirato (Manuel Vicente, 'Kopelipa' e 'Dino'), de cujo apoio Lourenço depende".

Esta, no entanto, não deverá ser a opção do Executivo, que deverá apostar na venda de ativos energéticos através do programa de privatizações, a dispersão em bolsa de 30% da Sonangol e a venda da licença para explorar blocos petrolíferos.

"Nos próximos três anos, a Sonangol deverá vender muitos dos seus blocos nas bacias do Namibe e Congo, apesar de a produção estar a cair" nesta região, mas o interesse não deverá ser elevado, ao contrário do que pode acontecer com a privatização de 30% da companhia petrolífera nacional.

"Continua a haver grande esperança de que a venda de 30% da Sonangol possa ter mais sucesso, com as petrolíferas internacionais a avançarem para ativos vendidos a preço de desconto, mas a autoridade reguladora do setor tem mostrado pouca capacidade, até agora, de gerir a privatização parcial de uma das maiores empresas africanas".

Isto, conclui a EXX Africa, "tem aumentado a suspeita de que as empresas locais próximas da elite política vão receber um tratamento favorável na venda".

