Análises a segundo caso suspeito em Díli dão negativo As análises realizadas a um paciente, em Díli, Timor-Leste, suspeito de ter contraído o Covid-19, deram negativas nos testes efetuados em Darwin, no Norte de Austrália, confirmou hoje a ministra interina da Saúde. internacional Lusa internacional/analises-a-segundo-caso-suspeito-em-dili-dao-_5e6a263307faa719515d707c





"Os resultados das análises feitas na Austrália confirmam que o segundo paciente suspeito deu negativo para Covid-19", disse Élia dos Reis Amaral numa declaração aos jornalistas.

"O suspeito está em boas condições, mantém-se em isolamento e, se continuar a ter sintomas, será sujeito a um segundo teste", sublinhou.

A governante anunciou o resultado numa declaração aos jornalistas no Palácio das Cinzas, sede do Ministério da Saúde em Díli.

Élia Amaral disse que o Ministério da Saúde, em colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e com outros parceiros, "continuará a fazer a monitorização e supervisão de rotina da situação do caso suspeito".

O responsável da OMS em Timor-Leste, Rajesh Pandav, explicou à Lusa que o primeiro teste, conhecido como "teste interino" vai ser seguido por um novo "dentro de três ou quatro dias", já que o suspeito continua com sintomas e permanece na 'janela' de incubação.

O paciente, disse, teve contacto com "poucas pessoas" e viajou recentemente de Singapura e Bali e as autoridades têm uma lista de pessoas que estão a ser contactadas.

Além deste caso, acrescentou, foram enviados na semana passada dois outros testes feitos a dois cidadãos, um deles timorense, que estavam no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), e que deram também ambos negativo.

Os testes foram realizados a pedido do HNGV e apesar dos pacientes não serem formalmente considerados suspeitos.

O responsável da OMS recordou que os sintomas da Covid-19 "são comuns" a outros problemas respiratórios, que por sua vez são habituais em Timor-Leste.

Por isso, disse, no caso de paciente em Timor-Leste, o critério da OMS define que em casos como o do país, onde não há ainda transmissão local, os testes são feitos a pessoas que tenham problemas respiratórios e ou uma história de viagens a países com a doença ou que tenham estado em contacto com pessoas com Covid-19.

Já o diretor nacional dos Serviços Hospitalares e Ambulâncias, Nilton da Silva, disse à Lusa que o procedimento a seguir em Timor-Leste em casos de pessoas que tenham sintomas é contactar de imediato os serviços de saúde mais próximos.

"Ali será feita uma primeira 'check list' preparada para o coronavírus. Se o caso for suspeito será reportado à equipa de Covid-19 que dará os passos seguintes", explicou.

"Essa equipa decide se é ou não de alto risco e depois como o encaminhar", notou.

As autoridades, através das equipas de vigilância dos surtos, vão também estar em contacto com pessoas que tiveram contacto com o caso suspeito.

Este é o segundo teste confirmado negativo depois do caso suspeito de um cidadão italiano que esteve vários dias isolado em Díli.

Timor-Leste não tem ainda qualquer caso confirmado da doença.

