Alemanha regista quase 50 mil casos A Alemanha contabilizou 6.294 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, registando, no total, 48.582 pacientes infetados e 325 vítimas mortais, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Robert Koch. internacional Lusa internacional/alemanha-regista-quase-50-mil-casos_5e7f2f58dcab6f199a349aea





A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças indica ainda na sua página oficial que a Baviera, onde há quase uma semana foi decretado confinamento, e a Renânia do Norte-Vestefália são os estados federados mais afetados, superando os 10 mil casos cada.

A Alemanha propôs na sexta-feira usar o método de rastreamento digital para isolar pessoas com o novo coronavírus. O documento estratégico, divulgado pelo Ministério do Interior, recomenda seguir o método da Coreia do Sul e usar dados de localização de smartphones para identificar quem entrou em contacto com alguém com a doença.

No país realizam-se, por semana, meio milhão de testes para diagnosticar a covid-19 mas o número deverá aumentar em breve.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.

Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

JYD // VC

Lusa/Fim