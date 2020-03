Alemanha não vai afrouxar restrições no país antes de 20 de abril O chefe de gabinete da chanceler alemã, Angela Merkel, declarou hoje que o Governo da Alemanha não afrouxará as restrições impostas no país devido à pandemia da covid-19 antes de 20 de abril. internacional Lusa internacional/alemanha-nao-vai-afrouxar-restricoes-no-pais-_5e7f203299a1bc19800ab2bb





As autoridades alemãs fecharam o comércio não essencial e proibiram reuniões com mais de duas pessoas em público no início da semana.

Escolas, bares, restaurantes e clubes também estão encerrados.

"Não falaremos sobre flexibilização antes de 20 de abril. Até então, todas as medidas permanecerão em vigor", declarou o chefe de gabinete de Merkel, Helge Braun, ao jornal alemão Tagesspiegel.

Braun disse que "os idosos e as pessoas doentes terão de reduzir os seus contactos por um tempo significativamente maior".

A Alemanha registou mais de 50.000 casos do novo coronavírus, segundo uma avaliação da Universidade John Hopkins, com 351 mortes - uma taxa de mortalidade menor do que em muitos outros países.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.

Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 318 mil infetados e mais de 18 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos.

