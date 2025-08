Foi há 30 anos que o mundo conheceu os brinquedos animados de "Toy Story - Os Rivais", os crimes inquietantes de "Sete Pecados Mortais" ("Seven", no título original), o romance controverso de "Adão e Eva" e muito mais. O ano de 1995 foi marcante no cinema, com vários filmes que continuam a ser revisitadas por diferentes gerações.

Neste especial "Popcorner", recuamos três décadas para recordar algumas das estreias que ficaram na memória.

