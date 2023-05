"O único plano capaz de deter a guerra de agressão russa é com a fórmula de paz ucraniana", escreveu o líder ucraniano na sua conta na rede social Twitter, após o encontro com Amorim, que viajou até Kiev como assessor do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Na sua mensagem, Zelensky mostra-se disposto a continuar o diálogo com Lula da Silva, a quem diz esperar receber na Ucrânia.

Amorim viajou até Kiev com o objetivo de discutir com Zelensky a iniciativa de paz promovida pelo líder brasileiro e apoiada por parte da América Latina.

A viagem a Kiev segue-se à que fez recentemente a Moscovo, onde Amorim se encontrou com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Lula da Silva tem discutido com diferentes líderes europeus a sua proposta de criar um grupo de países que possa exercer uma espécie de mediação entre a Rússia e a Ucrânia, a fim de conseguir um "cessar-fogo" que leve a uma ronda de negociações.

A maioria dos aliados ocidentais de Kiev rejeita esta proposta, pois consideram que colocaria o agressor e o país atacado ao mesmo nível.

O Presidente brasileiro pretende transferir a sua iniciativa para a próxima cimeira do G7, que será realizada sob a presidência japonesa nos dias 20 e 21 em Hiroshima.

O Brasil participará no encontro das sete grandes potências - Estados Unidos da América, Canadá, Reino Unido, França, Itália e Alemanha, além do Japão - como país convidado da América Latina.

CYR // LFS

Lusa/Fim