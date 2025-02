"Encontrei-me com a presidente do Banco Europeu de Investimento, Nadia Calviño [espanhola], e dei-lhe as boas-vindas na sua primeira visita à Ucrânia", disse Zelensky numa mensagem na rede social Telegram, na qual expressou o seu apreço pelo apoio do BEI e pela assistência contínua aos ucranianos desde o início da invasão russa.

"Discutimos a continuação da assistência ao setor da energia e o financiamento de projetos humanitários, incluindo a construção de abrigos em escolas, creches e também em pontos de fronteiras. Prestámos especial atenção ao apoio às pessoas que perderam as suas casas devido à agressão russa", afirmou Zelensky sobre o seu encontro com a presidente do BEI.

A mensagem do presidente ucraniano foi acompanhada por um vídeo da visita da espanhola Nadia Calviño.

O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal, anunciou hoje que o BEI financiará com 100 milhões de euros projetos para projetos de reconstrução das infraestruturas hídricas e energéticas da Ucrânia.

Esta linha de financiamento será igualmente utilizada para reconstruir escolas, hospitais e habitações, afirmou Shmigal na rede social Telegram, após ter assinado o acordo em Kiev com a presidente do BEI.

Além disso, o BEI oferecerá à Ucrânia outro pacote de 16,5 milhões de euros para reparar infraestruturas críticas e melhorar a eficiência energética na Ucrânia, cujo sistema energético é frequentemente atacado com mísseis e drones pelo exército russo.

Lusa/fim