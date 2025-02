"Há vozes que dizem que a Europa poderia dar garantias de segurança sem os norte-americanos e eu digo sempre que não. As garantias de segurança sem os Estados Unidos não são verdadeiras garantias de segurança", defendeu Zelenski numa entrevista ao jornal britânico 'The Guardian'.

O novo Presidente dos EUA, Donald Trump, tem reiterado a sua intenção de acabar com a guerra na Ucrânia, que dura há quase três anos, mas os mais céticos temem que em causa esteja um acordo para obrigar Kiev a ceder às exigências do Presidente russo, Vladimir Putin.

Zelenski manifestou-se disposto a negociar desde que a Ucrânia esteja numa "posição de poder", sugerindo que iria tentar manter Trump do seu lado ao oferecer-lhe contratos lucrativos de reconstrução e concessões de investimento a empresas norte-americanas.

"Aqueles que nos estão a ajudar a proteger a Ucrânia terão a possibilidade de a renovar com as suas empresas, em conjunto com empresas ucranianas. Estamos prontos para falar sobre todas estas coisas em pormenor", acrescentou.

Numa entrevista à cadeia 'Fox News', Trump declarou que, em troca da ajuda à Ucrânia, quer ter acesso prioritário a minerais de "terras raras" num país com as maiores reservas de urânio e titânio da Europa.

Em resposta, Zelenski afirmou hoje que "não é do interesse dos Estados Unidos" que estes minerais acabem nas mãos dos russos e sejam potencialmente partilhados com a Coreia do Norte, a China ou o Irão.

"Não estamos a falar apenas de segurança, estamos a falar de dinheiro. Recursos naturais valiosos dos quais podemos oferecer aos nossos parceiros possibilidades que não existiam antes para investirem... Para nós, vai criar empregos, para as empresas norte-americanas vai criar lucros", argumentou.

Questionado sobre um possível encontro com Trump, Zelenski garantiu que "ainda não há data", embora as equipas de ambos os líderes estejam a trabalhar para acertar as agendas.

Estas declarações surgem a poucos dias da Conferência de Segurança na cidade alemã de Munique, que começa na sexta-feira e onde Zelenski deverá reunir-se com o vice-presidente norte-americano JD Vance, um dos elementos mais hostis da Administração Trump em relação à guerra na Ucrânia.

No seu discurso noturno à nação, o presidente ucraniano afirmou-se pronto para se reunir com representantes da administração Trump.

"Estou pronto para reuniões com representantes dos EUA e para negociações em vários níveis que ocorrerão em breve", adiantou.

Donald Trump anunciou hoje na sua rede social Truth que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, se deslocará em breve à Ucrânia para se reunir com Zelenski.

"Esta guerra DEVE e VAI TER UM FIM RÁPIDO - demasiada morte e destruição", escreveu o republicano na sua mensagem.

"Os Estados Unidos gastaram MILHARES DE MILHÕES de dólares, com poucos resultados", acrescentou.

PL (ANC) // JMR

Lusa/Fim