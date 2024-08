Lu disse que a divisão automóvel do grupo está "a estudar a melhor altura para entrar no mercado europeu", apesar de a Europa estar a fazer a transição para os veículos elétricos "mais lentamente" do que a China.

As declarações foram feitas durante uma transmissão ao vivo com o fundador e presidente executivo da Xiaomi, Lei Jun, após os dois terem feito uma viagem de negócios à Europa, onde tiveram reuniões com fabricantes de automóveis como a BMW, Ferrari e Lamborghini sobre potenciais parcerias.

No final de julho, a Xiaomi exibiu o primeiro carro elétrico, o SU7, num evento especial em Paris, o que levou a especulações sobre uma possível entrada no mercado europeu, após o que a empresa indicou que ainda não havia planos para vender carros no estrangeiro em breve.

No entanto, no mês passado, noutra conferência virtual, Lei indicou que o plano da Xiaomi é entrar no mercado automóvel europeu até 2030 e tornar-se uma das cinco maiores marcas de veículos do mundo dentro de 15 a 20 anos.

O SU7, que marca a entrada da empresa chinesa no setor automóvel, foi apresentado a 28 de março com um preço inicial de 215.900 yuan (27.400 euros), tendo registado 50.000 reservas nos primeiros 27 minutos.

O veículo da Xiaomi, até agora conhecida sobretudo pelos telemóveis, possui os chamados motores elétricos de "superpotência", um V6 ou V8 consoante o modelo, e oferece uma aceleração de 0-100 quilómetros por hora em 2,78 segundos, bem como uma velocidade máxima de 265 quilómetros por hora na sua gama mais elevada.

O fundador da Xiaomi estabeleceu um objetivo de mais de 100.000 entregas este ano e deixou claro que, nos próximos três anos, se iriam concentrar "a 100%" no mercado nacional.

"Fazemos negócios em mais de 100 países, temos uma presença global e uma base de fãs da Xiaomi. Quando estivermos prontos para dar o salto para o mercado internacional, será um passo natural", explicou.

