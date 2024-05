"A capacitação e formação dos recursos humanos é uma necessidade e uma prioridade transversal a todos os setores de governação e sei que os nossos parceiros de desenvolvimento estão conscientes disso", afirmou Xanana Gusmão.

O chefe do Governo falava na sessão de encerramento de um encontro de dois dias com os parceiros internacionais para debater as prioridades de cooperação das autoridades timorenses para os próximos cinco anos.

"Sabemos que as pessoas são o verdadeiro motor de desenvolvimento, quer no aumento da produtividade agrícola, quer na promoção do turismo, quer para o crescimento do empreendedorismo, quer na adoção de melhores práticas e políticas na área das infraestruturas à prestação de serviços sociais, quer na modernização das instituições públicas", afirmou Xanana Gusmão.

Para o líder do Governo timorense, as pessoas são a "maior riqueza" do país, o "maior potencial" e a "esperança de um futuro sustentável".

"O nosso país precisa também de outro tipo de grande investimento para além das parcerias público-privadas, ou seja, precisa de parcerias para as pessoas", salientou.

Segundo o líder timorense, a saúde e a educação vão ter "prioridade total" através da melhoria dos serviços públicos essenciais.

"Aprovámos o Plano Integrado para a Saúde, integrando num único plano os vários programas para a área de saúde, para prestar cuidados de saúde primários, secundários e terciários, de forma coordenada e agregada, em todo o território nacional", disse.

Xanana Gusmão disse também que vão ser criados mecanismos para a "cobertura universal dos cuidados de saúde".

Em relação ao setor da educação, o primeiro-ministro disse que o Governo vai continuar a trabalhar para um "ensino de qualidade para todas as crianças e jovens", salientando a recente avaliação dos professores, a criação de uma Bolsa de Candidatos e o projeto de proposta de lei das Bases do Ensino Superior.

Xanana Gusmão afirmou que o Governo pretende também "acelerar políticas estratégicas" para a descentralização, promover a economia azul e projetos de energia renovável, desenvolver o enclave de Oecussi, e instalar o cabo submarino de fibra ótica".

"Esta é uma infraestrutura crucial que irá permitir alavancar o setor privado e facilitar o desenvolvimento socioeconómico da população", sublinhou o primeiro-ministro timorense.

"O apoio dos parceiros de desenvolvimento não pode deixar de considerar os desafios específicos e os objetivos definidos por cada país. Só assim o apoio, em assistência técnica e em outras modalidades possíveis, pode ser efetivo e positivo, com resultados concretos", concluiu Xanana Gusmão.

