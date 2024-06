A greve teve início esta sexta-feira, com a associação dos mecânicos de aeronaves a lamentar a "relutância da companhia aérea em negociar com o sindicato".

Esta paralisação, que afeta os voos internacionais e domésticos, ocorre num fim de semana prolongado, marcado pela celebração do Dia do Canadá.

No início do mês, o sindicato rejeitou um acordo provisório com a companhia e opôs-se ao pedido de arbitragem feito pela WestJet.

Em comunicado, a companhia canadiana disse estar "extremamente indignada" com a decisão do sindicato de voltar à greve.

