O cofundador da Web Summit falava no evento "Above and Beyond Hangout -- Business Abroad: Countdown to Collision", organizado em parceria com a Startup Portugal, que decorreu em Lisboa.

Paddy Cosgrave salientou que tem sido inspirado em eventos como Mobile Congress ou o Fórum Económico Mundial e os modelos que seguiram, em que têm um evento global por ano e depois há os regionais.

"Há alguns anos anunciámos que íamos fazer um evento em Tóquio, em 2020 anunciámos que íamos começar algo no Brasil", referiu Paddy Cosgrave, salientando que a Web Summit Rio, recentemente anunciada e que ocorrerá entre 01 e 04 de maio de 2023, "será um evento regional" da perspetiva da organização.

"E é uma oportunidade para nós de continuar a crescer a marca Web Summit", salientou, acrescentando que esta "é muito conhecida na Europa" e em alguns grupos no resto do mundo.

"A razão por que fazemos estes eventos regionais, em África ou no este asiático também, é aumentar a participação destas partes do mundo, que são muito importantes e acho que deveriam vir a Lisboa em grande número", acrescentou.

O evento Collision, da Web Summit, que decorre no Canadá, entre 20 e 23 de junho, irá mostrar as 'startups' portuguesas e empresas a uma rede internacional da América do Norte.

Este evento irá reunir em Toronto o maior número de pessoas em mais de dois anos, desde o início da pandemia, sendo esperados 33.000 participantes.

Collision terá mais de 250 parceiros globais este ano, mais de 900 oradores, 1.250 'startups', 1.200 jornalistas, 850 investidores e 100 unicórnios, de mais de 140 países para um encontro que será físico.

A delegação portuguesa, de acordo com a Web Summit, terá a oportunidade de fazer contactos com as mais de 120 delegações comerciais que irão participar no evento e explorar oportunidades de negócio.

