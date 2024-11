Na noite de abertura de hoje, os destaques do evento incluem nomes como de Pharrell Williams, vencedor do Grammy, músico, cineasta e filantropo, e diretor criativo de moda masculina da Louis Vuitton, que irá falar com o CMO [executivo responsável por liderar todas as atividades relacionadas com o 'marketing'] da Visa, Frank Cooper III, sobre comércio e criatividade.

Na cimeira tecnológica estão representados 160 países, de acordo com a organização.

No total, são cerca de 300 funcionários e 6.000 voluntários e pessoal ligado à construção dos espaços do evento.

A Web Summit "está a acolher mais 'startups' do que nunca, registando um aumento de 15% desde o recorde de 2.608 'startups' em 2023".

Além dos oradores, a 'cimeira' tecnológica reúne "um número recorde de 3.000 empresas expositoras, 1.200 delas fundadas por mulheres, e 500 das quais participaram através do programa Impact, por 'startups' que estejam alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

Os 1.000 investidores de empresas como a Northzone, Seven Seven Six, Qatar Investment Authority, 500 Global, Khosla Ventures irão "conectar-se com o maior e mais diversificado grupo de 'startups' em fase inicial do mundo" e acolher milhares de reuniões, bem como sessões de mentoria.

Um novo relatório sobre financiamento da Web Summit x Crunchbase mostra que "foram angariados 60,6 mil milhões de dólares por empresas da Web Summit 2023 e 755 milhões de dólares foram para os participantes do programa de 'startups' da Web Summit.

As 'startups' na Web Summit obtiveram "uma média de 5,5 milhões de dólares de financiamento anual, excedendo em muito a média da indústria de 3,3 milhões de dólares", refere a organização.

O evento irá acolher 60 delegações comerciais de 40 países.

A delegação da Alemanha contará com 80 'startups' e incluirá o vice-chanceler Robert Habeck. A Ucrânia apresenta-se com 24 'startups', o Qatar quatro 'startups', o Brasil trará 80 'startups', enquanto a Sérvia acolherá 24 'startups'

Por último, 36 'startups' irlandesas representarão inovação tecnológica na Web Summit 2024 em Lisboa.

ALU // CSJ

Lusa/Fim