O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse que "o Presidente vai reavaliar a relação com a Arábia Saudita porque eles têm estado do lado da Rússia contra os interesses do povo norte-americano".

Sullivan respondia assim à CNN sobre a deterioração das relações entre Riade e Washington após o corte das quotas de produção da OPEP+, que beneficia a Rússia.

"São relações que foram construídas ao longo de décadas com o apoio de ambos os partidos", democrata e republicano, e "o Presidente não vai seguramente agir de forma precipitada", afirmou.

Mas "não tem qualquer intenção de se encontrar com o príncipe herdeiro na cimeira do G20", anunciou.

O conselheiro de Biden observou que entre as opções que estão a ser consideradas para reavaliar as relações com Riade estão "mudanças na abordagem à ajuda militar dos EUA à Arábia Saudita".

Na semana passada, a OPEP+ - os 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada pela Arábia Saudita, e os seus 10 parceiros, liderados pela Rússia - decidiram reduzir as suas quotas de produção, de forma a suster os preços do crude, que estavam a cair.

Um aumento dos preços irá beneficiar os cofres da Rússia, que depende das suas vendas de hidrocarbonetos para financiar a guerra na Ucrânia, que lançou em fevereiro deste ano.

