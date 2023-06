No fecho das negociações em Nova Iorque, o Dow Jones situava-se em 33.833,61 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,62% para 4.293,93 unidades.

O índice entrou assim num "bull market", mercado em alta que é tradicionalmente declarado quando se acumula um ganho de 20% em relação a um ponto baixo recente, que neste caso ocorreu em outubro passado.

Embora ainda não tenha recuperado os níveis atingidos no final de 2021, o S&P 500 subiu cerca de 12% até agora em 2023, com ganhos bastante constantes desde março.

O índice composto Nasdaq, onde estão cotadas as principais empresas tecnológicas, subiu 1,02% e fechou nos 13.238,52 pontos.

Tanto o Nasdaq como o Dow Jones tinham entrado anteriormente neste mercado em alta, a que se junta agora o S&P 500, considerado o índice mais representativo da Bolsa de Nova Iorque, é menos dependente dos movimentos das maiores empresas do mercado.

Wall Street registou hoje a terceira sessão consecutiva de ganhos, com os investidores a aguardarem os novos dados da inflação da próxima semana e a próxima decisão da Reserva Federal (Fed) sobre as taxas de juro.

A expectativa entre alguns analistas é que a Reserva Federal possa suspender as subidas das taxas, especialmente após a notícia de hoje de que os pedidos semanais de subsídio de desemprego atingiram o seu nível mais elevado desde outubro de 2021, indicando um mercado de trabalho potencialmente enfraquecido.

Por setor, os maiores ganhos em Wall Street foram para empresas de bens de consumo não essenciais (1,56%) e as tecnológicas (1,2%), enquanto os maiores baixas foram para as imobiliárias (-0,62%) e as energéticas (-0,44%).

Entre as 30 ações do Dow Jones, as maiores subidas foram as da Boeing (2,92%), Salesforce (1,85%) e Intel (1,73%).

