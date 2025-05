Wall Street termina em tom positivo apesar do 'mergulho' da UnitedHealth

Nova Iorque, 13 mai 2025 (Lusa) -- A bolsa nova-iorquina encerrou hoje sem ordem, com os investidores aliviados, por um lado, com preços no consumidor e o alívio na guerra comercial sino-norte-americana mas, por outro, com o Dow Jones afetado pela queda da UnitedHealth.