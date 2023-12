Os resultados definitivos da última sessão do ano indicam que o índice Dow Jones perdeu 0,05% para 37.689,54 pontos.

O tecnológico Nasdaq caiu 0,56% para 15.011,35 pontos e o alargado S&P 500, a apenas 1% do seu recorde histórico, caiu 0,28% para 4.769,83 pontos.

Por setores, destacaram-se hoje as quedas das empresas imobiliárias (-1,18%) e de bens não essenciais (-0,63%), e apenas bens essenciais (0,16%) e empresas de saúde se mantiveram à tona (0,03%).

Entre as 30 cotadas na Dow Jones, a maior perda foi para Walgreens (-1,84%), Salesforce (-0,90%) e Dow Inc (-0,71%), em comparação com os ganhos de Travellers (0,63%), Procter Gamble (0,60%) e Verizon (0,56%).

Mas ao longo do ano como um todo, impulsionado pela firme esperança de que a economia irá abrandar depois de ter reduzido a inflação, o Dow Jones subiu quase 14%.

O S&P 500, o mais representativo do mercado, ficou a 1% do seu máximo histórico em janeiro de 2022, registando um aumento de 24% ao longo do ano.

Por fim, o Nasdaq disparou mais de 43%, dotado dos "Sete Magníficos", as 'megacapitalizações' da tecnologia, como Microsoft, Alphabet e Nvidia, que beneficiaram do frenesim do desenvolvimento da inteligência artificial.

"Tem sido um grande mercado de ações este ano", apontou à agência France-Presse (AFP) David Kotok, diretor de investimentos da Cumberland Advisors.

Entre as estrelas do ano, as ações da Tesla mais que duplicaram, passando de 113 para 248,48 dólares. A Nvidia, a 'preferida' do setor de inteligência artificial, valorizou mais e triplicou, fechando em 495,22 dólares.

No entanto, o ano assistiu a "uma subida das taxas de juro" do banco central norte-americano (Fed), o que é geralmente desfavorável para as ações porque encarece os investimentos empresariais, mas também "uma míni-crise bancária, as greves, e um agravamento situação geopolítica", lembrou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

O ano de 2023 começou com a expectativa de uma recessão alegadamente causada pelo aperto da política monetária "mas que nunca se materializou", lembrou Maris Ogg, gestora de carteira da Tower Bridge Advisors.

Ogg lembrou que agora o mercado poderá ficar muito mais dependente dos resultados das empresas em 2024", acreditando num ano mais difícil para as margens da empresa.

No entanto, os analistas contam com um crescimento médio do lucro de 12% em 2024.

O entusiasmo em Wall Street acelerou nos últimos dois meses com a queda acentuada das taxas de juro no mercado obrigacionista. Caíram de 5% em outubro para 3,87% durante dez anos, em antecipação a uma reorientação da política monetária da Fed face à queda da inflação para 3,1% (de acordo com o índice IPC de Novembro).

Esta situação, no entanto, preocupa Steve Sosnick, da Interactive Brokers: "Se as taxas tiverem de cair tanto, isso significa que devemos apoiar uma economia que se está a tornar problemática".

Ao mesmo tempo, Steve Sosnick alertou que corte previsto pelo mercado, de um quarto de ponto percentual, não é realista "porque a Fed não gosta de ser demasiado agressiva pouco antes das eleições presidenciais".

"O banco central não quer ser visto como alguém que apoia um lado ou outro", acrescentou.

DMC // RBF

Lusa/Fim